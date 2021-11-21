Общество

Адмирал Попов назвал причину затопления подводной лодки «Курск»

Атомная подводная лодка «Курск» погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО, ее название известно «с вероятностью 90%». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова адмирала Вячеслав Попов, командовавшего в то время Северным флотом.

Напомним, «Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров — по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа подлодки, участвовавшей в учениях, погибли.

«Подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за "Курском", видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр "Курска" привел к потере контакта... Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с "Курском"», — сказал Вячеслав Попов.

Сигналы SOS в тот день подавал не «Курск», а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, добавил он. Противолодочная авиация ВМФ России обнаружила ее у берегов Норвегии.

Еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова про «Курск» Попов говорил, что для него «главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно». Однако тогда адмирал не указал ее принадлежность и тот факт, что фактически знает ее название.

Согласно официальной версии российской правительственной комиссии, озвученной в июле 2002 года, АПЛ «Курск» погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который привел к последующей детонации. Правительственная комиссия приняла также решение о подрыве находящихся на дне Баренцева моря фрагментов субмарины.