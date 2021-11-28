Общество

Володин рассказал о вступающих в силу в декабре законах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступающих в силу в декабре законах. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В последнем месяце этого года заработают важные для наших граждан нововведения — станет легче зарегистрировать рождение ребенка, к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ», - сообщил Володин.

Политик отдельно отметил несколько законов, касающихся защиты людей в финансовой сфере. Так, появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые «выманивают деньги, а потом исчезают». По его словам, это позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды, передает «Газета.ru».

Как пишет Володин, другое нововведение защитит людей, которые обращаются за кредитом, от навязывания дополнительных услуг. «Будет запрещено проставлять за заемщика в договоре отметки, означающие его согласие с предложенными условиями», - отметил он.

Ранее Володин сообщил, что в декабре Госдума собирается рассмотреть решение проблемы хулиганства на дорогах. В нижней палате парламента уже создана рабочая группа, которая занимается вопросом борьбы со злостными нарушителями ПДД. Законопроекты, которые готовятся к внесению, предусматривают административные штрафы, прорабатываются возможность изъятия у нарушителя автомобиля и уголовная ответственность.