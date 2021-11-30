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Депутаты согласовали кандидатуры на посты заместителей сити-менеджера Пскова

Депутаты Псковской городской Думы в ходе тайного голосования согласовали назначение Ирины Ивановой первым заместителем главы администрации Пскова, Павла Волкова, Елены Жгут и Алексея Несмашного — заместителями сити-менеджера. Об этом с сессии гордумы, которая проходит сегодня, 7 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кандидатуры представил глава администрации Пскова Борис Елкин. Говоря об Ирине Ивановой, Борис Елкин подчеркнул, что она давно работает в «обойме» администрации Псковской области. «Вместе работали в комитете по транспорту и дорожному хозяйству, где она была моим первым заместителем, занималась вопросами транспорта и транспортной доступности региона, дорожного хозяйства. Имеет богатый опыт работы, налажена коммуникация с администрацией области», - отметил он.

Также Борис Елкин подчеркнул, что Елена Жгут и Павел Волков зарекомендовали себя как профессиональные и грамотные сотрудники, поэтому принято решение, чтобы они продолжали работу в статусе его заместителей.

Представляя кандидатуру Алексея Несмашного, Борис Елкин отметил, что тот является политологом, имеет опыт работы в различных направлениях, в том числе и в социальном. Напомним, органы прокуратуры проверяют у Алексея Несмашного необходимый трудовой стаж.

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Результаты тайного голосования следующие: Павла Волкова поддержали 20 депутатов единогласно. Против кандидатуры Ирины Ивановой оказался один депутат, Алексея Несмашного и Елены Жгут - по четыре.

«Есть люди, которые голосовали против, надеюсь, что ваше мнение поменяется. Впереди нас ждет совместная и непростая работа. У нас много грандиозных задач, много бюджетных и иных вопросов. Вместе, думаю, достигнем больших результатов. Желаю продуктивной и совместной работы», - обратился к депутатам Борис Елкин и поблагодарил их за поддержку.



Глава Пскова Елена Полонская выразила надежду на конструктивное взаимоотношение с заместителями сити-менеджера.