Общество

Прокуратура проверяет наличие трудового стажа у Алексея Несмашного

Прокуратура проверяет наличие необходимого трудового стажа у кандидата на пост заместителя главы администрации Пскова Алексея Несмашного. Об этом с сессии гордумы, которая проходит сегодня, 7 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Возникали споры по поводу его трудового стажа, - отметил сити-менеджер Борис Елкин. - Перепроверили информацию, в своей позиции уверены, общались с прокуратурой по данному вопросу. Алексея Олеговича не примем на работу, пока не закончим проверочные мероприятия».

«Насколько его образование соответствует тому, чтобы он мог занимать эту должность?» - поинтересовался заместитель главы Пскова, депутат Александр Баев.



«Остаются вопросы о наличии необходимого стажа работы, - ответил сотрудник прокуратуры. - Организована проверка, по результатам которой будет дана оценка».

«Когда узнаем результаты проверки?» - уточнил Александр Баев.



«Срок проведения проверки — 30 дней, - ответил представитель надзорного ведомства. - Если депутаты направят соответствующий запрос, информация будет предоставлена».



«Ответственность за данное решение на моих плечах», - сказал Борис Елкин.



Алексей Несмашный заявил, что он уверен в своем трудовом стаже и проработал по специальности более 6 лет.



Алексей Несмашный в случае назначения на должность заместителя главы городской администрации будет курировать социальную сферу — культуру, образование, молодежную политику и спорт.