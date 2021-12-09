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Общество

Главу Великих Лук Николая Козловского наградили орденом Почета

09.12.2021 12:25|ПсковКомментариев: 0

Главу Великих Лук Николая Козловского в соответствии с указом президента России Владимира Путина наградили орденом Почета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Правительственную награду главе города вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на торжественной церемонии в большом концертном зале филармонии сегодня, 9 декабря.

Орден Почета — государственная награда Российской Федерации. Он учрежден указом президента РФ от 2 марта 1994 года №442. 

Орденом Почета награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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