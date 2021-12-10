Новогодние гирлянды на деревьях в Пскове планируют сделать «пышнее». Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в прямом эфире в Instagram.
Борис Елкин в ходе прогулки по Детскому парку показал подписчикам украшенные гирляндами деревья. «Действительно, очень красиво. Конечно же, хотелось бы сделать немного попышнее. Будем это развивать локально и точечно, но более объемно и пышно», - поделился планами сити-менеджер.
Глава городской администрации отметил, что в преддверии Нового года уже разместили украшения над проезжей частью на Октябрьском проспекте и на фонарных столбах. Кроме того, свои объекты начали украшать представители бизнеса.
Борис Елкин добавил, что 11 декабря начнется монтаж новогодней ели на Октябрьской площади силами МКУ «Специализированная служба». «Если все будет хорошо, то к концу воскресенья, может быть, в ночь с воскресенья на понедельник елка уже появится на привычном всем месте. Она будет такой же, как и в прошлом году», - резюмировал сити-менеджер.