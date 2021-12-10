Общество

Новогодние гирлянды на деревьях в Пскове планируют сделать «пышнее»

Новогодние гирлянды на деревьях в Пскове планируют сделать «пышнее». Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в прямом эфире в Instagram.

Борис Елкин в ходе прогулки по Детскому парку показал подписчикам украшенные гирляндами деревья. «Действительно, очень красиво. Конечно же, хотелось бы сделать немного попышнее. Будем это развивать локально и точечно, но более объемно и пышно», - поделился планами сити-менеджер.

Глава городской администрации отметил, что в преддверии Нового года уже разместили украшения над проезжей частью на Октябрьском проспекте и на фонарных столбах. Кроме того, свои объекты начали украшать представители бизнеса.

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Борис Елкин добавил, что 11 декабря начнется монтаж новогодней ели на Октябрьской площади силами МКУ «Специализированная служба». «Если все будет хорошо, то к концу воскресенья, может быть, в ночь с воскресенья на понедельник елка уже появится на привычном всем месте. Она будет такой же, как и в прошлом году», - резюмировал сити-менеджер.