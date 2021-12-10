Общество

Новый штамм COVID-19 особо опасен для детей до двух лет — Михаил Ведерников

Новый штамм коронавируса «омикрон» представляет особую угрозу для детей в возрасте до двух лет. Об этом в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Instagram, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Особое внимание сейчас уделяется группам риска. Это пожилые граждане, а также беременные женщины и кормящие мамы. Я знаю, что многие женщины искренне переживают и сомневаются, делать ли им прививку. Принимая решение, учитывайте, что на территории нашей страны уже зарегистрирован новый штамм («омикрон» - ред.), который представляет особую угрозу для детей до двух лет», - сказал Михаил Ведерников.

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Он напомнил, что вакцинированные матери защищают от заболевания не только себя, но и своих детей. Михаил Ведерников также добавил, что американские ученые доказали факт передачи детям антител к коронавирусу через грудное молоко.

«Это касается как переболевших матерей, так и вакцинированных. В обоих случаях это достаточно эффективно. Подумайте о здоровье своих малышей», - заключил глава региона.