Марина Гаращенко призвала вакцинировать от COVID-19 кормящих матерей

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на совещании губернатора с медиками 9 декабря призвала вакцинировать от COVID-19 кормящих матерей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Она рассказала, что в регионе на сегодняшний день 3 190 кормящих матерей. «Все они должны быть вакцинированы, чтобы не заразиться и не заразить своих детей. Из них прививку пока сделали 2 245 женщин. Эту группу надо проработать, чтобы снизить заболеваемость среди детей в возрасте до года», - отметила Марина Гаращенко.
Сейчас на учете 2 035 беременных женщин, из них 976 человек (срок 22 недели и более) подлежат вакцинации. «Среди тех, кто на 22-й неделе беременности и более, вакцинировано первоначально 83 женщины. Этот показатель очень низкий. Вторым компонентом вакцинированы 65 женщин», - добавила председатель комитета.