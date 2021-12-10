Общество

Михаил Ведерников: Неукоснительно соблюдать положения Конституции — наш общий гражданский долг

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем Конституции РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Михаил Ведерников. Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«Основной закон России уже 28 лет является фундаментом нашей страны и залогом ее дальнейшего развития, - отметил он. - Он определяет все главные принципы государственной политики: создание эффективной экономики, охрана труда и здоровья, социальные гарантии, обеспечение достойной жизни и свободного развития каждого человека».

Губернатор подчеркнул, что «уважать и неукоснительно соблюдать положения Конституции — наш общий гражданский долг». «Для этого каждому из нас нужно добросовестно трудиться, ответственно подходить к своим обязанностям, бережно относиться к природе, уважать историю, любить семью, ценить великое наследие нашей страны. Уверен, эти ценности близки каждому из нас», - продолжил он.

«Дорогие друзья! Искренне желаю вам добра, благополучия, новых успехов и новых достижений на благо нашей Псковской области и нашей страны!» - добавил Михаил Ведерников.