Общество

Александр Козловский сделает подарки детям в рамках акции «Елка желаний»

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский совместно с депутатом Псковского областного Собрания Татьяной Фомченковой принял участие в акции «Елка желаний» в Великих Луках. Об этом он сообщил на свей странице в соцсети «ВКонтакте».

«"Елка желаний" – добрая акция, которая из года в год позволяет взрослым почувствовать себя настоящими волшебниками, исполняя мечты детей. Вместе с Татьяной Фомченковой присоединились к этому благотворительному мероприятию в Великих Луках. С елки я снял письма двух детей: Саша Ключник мечтает о роботе на пульте управления, а Слава – о ватрушке. Татьяна Александровна взяла письмо восьмилетней Юли, которая очень хочет лего. Подарки мы уже купили и передали организаторам акции, детям они будут переданы в канун Нового года», - рассказал Александр Козловский.

По его словам, вместе с активистами партии «Единая Россия» они передали организаторам акции около 200 сладких подарков для всех ребят, которые написали письма с пожеланиями. В этом году на «Елке желаний» в торговом центре «Апельсин» развешены письма детей из великолукской школы-интерната №5, Русановского детского приюта (Великолукский район) и детей из малообеспеченных семей из деревни Плаксино (Великолукский район).

«Друзья, напоминаю, что принять участие в акции "Елка желаний" может каждый. Сделать это очень просто: необходимо выбрать письмо с пожеланием, купить подарок из письма и отнести его в павильон №13 А, он рядом с елкой. Также можно оставить денежные средства в ящике для пожертвований. В преддверии Нового года организаторы акции доставят подарки детям из Великих Лук и Великолукского района», - добавил парламентарий.