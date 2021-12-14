Общество

В архиве рассказали о предприимчивом торговце на псковской ярмарке

Государственный архив Псковской области опубликовал «Список торговцев, прибывших в город Псков на ярмарку, с указанием стоимости привезенного и проданного товара», датированный 1880 годом. Запись размещена в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа государственного архива Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

«А какие в Пскове были ярмарки! Из Москвы ехали купцы, из Петербурга, из Риги, Динабурга (Даугавпилс), Вильно. Везли ткани и одежду, игрушки и фрукты, хрустальную посуду и иконы. Чего тут только не было! Аж глаза разбегались. Правда, торговля не всегда шла. Привезет, бывало, купец товару на 2000 рублей, а продаст только на 800. Или чая, кофе тысяч на 8 наберет. А купят только на 2 тысячи. Но не обходилось, по всей видимости, без предпринимательской жилки и в те времена», - рассказали в архиве.

В опубликованном списке торговцев 1880 года под №12 в нем значится «Кр[естьянин] Ярославской губер[нии] Пошехонского уезда Холмовской волости дер[евни] Курыльникова Дмитрий Ерацов».

«Смотрим далее — графа первая — привезено фруктов на 400 рублей. А продано товара на 600 рублей! Эх! Интересно, какими такими приемами воспользовался предприимчивый торговец, что ему удалось сделать столь существенную наценку на фрукты и не прогадать с товаром! Он же скоропортящийся!» - заметили в архиве.