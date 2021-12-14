Общество

Первая заявка в номинации «Народная инициатива» поступила на новогодний конкурс

Первая заявка в номинации «Народная инициатива» поступила на конкурс новогоднего украшения фасадов Пскова.

Заявку подала Екатерина Дмитриева, жительница дома №9 по улице Советской. Псковичка украсила выходящий на Октябрьскую площадь «балкончик» своей квартиры.

«Сказочные персонажи Дед Мороз и Снегурочка стучатся в окошко, чтобы поздравить и подарить подарки на Новый год», - написала Екатерина Дмитриева.

Смотрите также Необычно украшающие свои окна псковичи могут поучаствовать в новогоднем конкурсе

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря принимают заявки на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

Смотрите также Бизнесменов приглашают к участию в конкурсе на лучшее оформление фасадов в Пскове к Новому году

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.