Общество

Снегопад не привел к массовым отключениям электроэнергии в Псковском районе

Глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала, как снегопад повлиял на электроснабжение в муниципалитете.

Гостья студии отметила, что Псковский район находится на первом месте в области по протяженности электрических сетей. При этом, по словам Натальи Федоровой, массовых отключений электроэнергии здесь не было.

«Работаем в ручном режиме, я постоянно сама координирую эту деятельность. Дальше уже работает курирующий заместитель, диспетчер ЕДДС, диспетчер "Россетей". Мы понимаем, что отключение электричества в населенном пункте может повлечь негативные последствия для социальной сферы. Где-то приходится оперативно устанавливать генераторы, где-то принимать другие решения. Каждое отключение отрабатывается детально. Помогают сообщения от старост поселений, обращения через социальные сети. Так мы можем донести до жителей временной период выполнения ремонтных работ, чтобы они не переживали. Нагрузка на телефонную линию диспетчера очень большая»,- рассказала глава района.

Наталья Федорова также обратила внимание, что из-за активной застройки приближенных к Пскову населенных пунктов падает мощность электрического напряжения. Для устранения проблемы обустраиваются дополнительные трансформационные подстанции.