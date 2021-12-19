Общество

Новогодняя ярмарка открылась на улице Пушкина в Пскове. ФОТО

Новогодняя ярмарка открылась на улице Пушкина в Пскове сегодня, 20 декабря. В первый день работы ее посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также на ярмарку приехали председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и глава администрации города Пскова Борис Елкин. Представители власти осмотрели празднично оформленную площадку, глава региона приобрел продукцию местных производителей в нескольких торговых точках - мед, паштет и другие товары.

Кроме того, на ярмарке можно купить шерстяные варежки, носки и другие вещи, деревянную и глиняную посуду, соленую рыбу, сувениры и так далее. Как отметил Борис Елкин, в основном, на ярмарке реализуется товар, произведенный в Псковской области.

Ярмарка будет открыта до 7 января с 10.00 до 21.00. Вечером их планируют закрывать в зависимости от количества посетителей. На данный момент решается вопрос о продлении работы ярмарки до празднования Старого Нового года.

Кроме торговых палаток, на улице Пушкина представлена выставка детских рисунков. На каждом баннере указан QR-код, перейдя по которому можно будет пожертвовать деньги на благотворительность в детский фонд.

На ярмарке есть и специальная фотозона Туристского информационного центра Псковской области. Его директор Лариса Семашко рассказала, что в этом году посетители ярмарки могут не только сфотографироваться, но и выложить фото в Инстаграм, отметив центр, и получить в офисе организации небольшой подарок.

Добавим, что всего на ярмарке в этом году появятся десять торговых домиков. На данный момент установлены восемь из них.