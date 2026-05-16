О пенсионерах, стипендиях, Прибалтике и «войне, которую выигрывают учителя»: Алексей Чепа провел прием граждан в Пскове

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», руководитель реготделения партии Тверской области Алексей Чепа провел прием граждан в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участие в беседе также принимала новоизбранная председатель совета регионального отдела партии «Справедливая Россия» Псковской области Наталья Тудакова.

«Спасибо, что вы нашли время встретиться. Надеюсь, что вы пришли сами. Такие встречи — это всегда оценка твоей работы. Я очень много занимаюсь международной деятельностью, почти никогда не смотрю телевизор из-за огромного количества дел, но когда тебя где-то узнают, это всегда очень приятно», — поприветствовал Алексей Чепа.

Наталья Тудакова, в свою очередь, призвала граждан к дружескому диалогу:«Я думаю, что все шли с животрепещущими вопросами, поэтому давайте просто по-доброму пообщаемся. Где-то послушаем мнение эксперта, что-то возьмем на контроль. Не стесняемся».

Одной из первых слово взяла обладательница латвийского паспорта, обеспокоенная будущим отношений с Прибалтикой. Комментируя ситуацию, депутат Госдумы подчеркнул, что охлаждение связей и давление на граждан в странах Балтии инициированы Западом.

«Мне постоянно приходится комментировать результаты действий нашего правительства. Действительно, попытка Запада всячески испортить нам жизнь за счет соседних государств была предпринята еще в Советском Союзе. Отношения с Прибалтикой зависят не от нас. Мы знаем, что большое количество наших граждан проживает в Литве, мы знаем, какое давление оказывают на них, заставляя учить язык, чтобы продолжить вбивать этот клин между странами. Мы готовы к переговорам со всеми, но защищать наших граждан мы будем. Своих бросать нельзя нигде», — пояснил депутат Госдумы.

Пенсионеры подняли тему постоянно дорожающей сотовой связи. Алексей Чепа признал, что рост тарифов — издержки рыночной экономики, но сообщил о работе над законопроектами, которые предусматривают максимальные льготы для пожилых людей.

«Мы всегда были за отмену роуминга. Однако все это — последствия рыночной экономики. У нас есть определенные предложения: такие законопроекты, предусматривающие максимальные льготы пенсионерам, уже есть, и роста не должно быть. Вопрос правильный — нельзя лишать пенсионеров возможности общаться с родными», — подчеркнул депутат.

Следующий вопрос задала многодетная мама. По ее словам, несмотря на работающего мужа, ей все равно пришлось выйти на работу из-за нехватки средств. Ее вопрос касался увеличения льгот до того момента, когда «семья перестанет быть многодетной».

«Постоянно предложения есть по этому поводу. Эта тема многогранна, но я могу сказать о последнем нашем предложении — ввести бесплатные лекарства для детей из малообеспеченных и многодетных семей и выдавать их до 18 лет. На сегодняшний день, к сожалению, врачи подчас выписывают дешевые лекарства, но нам-то нужны эффективные средства. Вопрос надо решать глобально. И мы этим занимаемся», — резюмировал Алексей Чепа.

Еще один вопрос касался повышенной стипендии всего в 5 250 рублей. Студентка, всерьез обеспокоенная своим будущим, встала перед выбором между учебой и работой.

«Нам очень нужны квалифицированные кадры, но стипендия действительно ничтожная. И конечно, таким образом вы не будете думать о детях, пока не встанете на ноги, а у вас самый хороший детородный возраст. Так и получается: одной половиной головы мы думаем, а другой — абсолютно нет. Наше предложение: минимальная стипендия — это МРОТ», — предложил Алексей Чепа.

В продолжение темы участники встречи коснулись и качества обучения. Алексей Чепа высказался против Болонской системы и ЕГЭ, заявив, что поступить в вуз без денег становится все сложнее: «Я на собственном сыне убедился, что новое обучение далеко не качественное».

Учитель с 50-летним стажем сравнила советское и современное образование. Отвечая ей, депутат затронул проблему влияния искусственного интеллекта:

«Что сделал с людьми ИИ? Он может перенаправить людей к тому, чтобы дети не росли умными. ИИ сейчас везде, и люди начинают ему верить как в истину. И это страшно, когда люди разучатся отличать правду и начнут верить в слова нейросети о том, что лист чёрного цвета. Но как говорил Суворов, в войне побеждают учителя. Те, кто учат, дают образование и делают людей мыслящими».

Участники встречи не обошли стороной тему поддержки ветеранов СВО. Алексей Чепа напомнил, что фракция внесла предложение о льготном исчислении стажа (год за три), и призвал думать не только о льготах, но и о будущем бойцов.

«Все наше население в неоплатном долгу перед вами. Здесь нет различий между партиями, когда речь идет о ветеранах», — заявил парламентарий.

Говоря о возрождении деревень, депутат был честен: «Ничего не делается. Молодежь не хочет жить далеко». В качестве альтернативы он представил программу строительства одноэтажных городов и поселков.

В завершение встречи Алексей Чепа пообещал приезжать в регион чаще, а по текущим проблемам ЖКХ и прочим вопросам порекомендовал обращаться напрямую к Наталье Тудаковой.

