Эксперт рассказала об опасности случайных пополнений мобильного счета

Пользоваться случайно поступившими на мобильный счет деньгами опасно, поскольку спустя время отправитель может потребовать их вернуть через суд. Об этом сообщила заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

Эксперт пояснила, что причиной неожиданного пополнения баланса не всегда являются мошеннические схемы. Это может быть ошибка при вводе номера телефона или автоплатеж за номер, который уже перешел другому абоненту.

«Так или иначе, в текущей ситуации пользоваться чужими деньгами, даже если их не просят вернуть, опасно. В какой-то момент отправитель может заметить ошибку, передумать и предъявить требование на общую сумму, - сказала Пожарская. - Если не забывать, что срок исковой давности по имущественным спорам составляет три года, можно столкнуться с неприятным сюрпризом впоследствии, в виде иска с требованием возместить все пополнения, моральный вред и оплату судебных расходов».

Она добавила, что в целях безопасности, в случае неожиданного пополнения следует обратиться к оператору связи, пишет ТАСС. «Сегодня мобильные операторы дают возможность вернуть ошибочно перечисленные на чужой счет деньги. Правда, если это крупная сумма, придется обращаться в офис. В любом случае, это значит, что если кто-то действительно пополнит по ошибке чей-то баланс, он сможет решить эту проблему без участия того, кому отправил деньги», - пояснила собеседница агентства.