Россиян предупредили о смертельно опасном предвестнике инсульта

Симптомы инсульта зависят от того, в какой области мозга нарушено кровообращение и насколько обширно поражение, предупредила терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова.

Прежде всего врач отметила, что симптомами надвигающегося инсульта могут быть острая и внезапная головная боль и головокружение, особенно если они сопровождаются тошнотой, рвотой и ощущением вращения. Также, по ее словам, на приближающийся инсульт могут указывать выраженная слабость, асимметрия лица, например, появление несимметричной улыбки из-за опущения одного уголка рта, двигательные нарушения, дезориентация в пространстве и времени.

«К менее очевидным, но настораживающим признакам инсульта относятся нарушения слуха и зрения, например, двоение или помутнение в глазах, а также речевые расстройства — у человека могут появиться трудности с подбором слов или нечеткая речь», — отметила врач.

При появлении двух-трех из перечисленных симптомов доктор рекомендовала срочно вызвать скорую медицинскую помощь, пишет «Лента.ру». До прибытия врачей пострадавшего человека следует уложить на ровную поверхность и освободить от стесняющей одежды, чтобы улучить кровоснабжение головного мозга, добавила она.