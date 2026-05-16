Юрист ответил, можно ли употреблять товары в магазине до оплаты

Покупатель формально не имеет права употреблять товар в магазине до момента оплаты, поскольку до покупки он ему не принадлежит. Об этом сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

Юрист пояснил, что в законодательстве нет прямого запрета или разрешения на употребление товара до его оплаты.

«Формально человек не может использовать товар по его назначению до его оплаты, так как он еще не является его собственностью», - сказал Моисеев.

Он подчеркнул, что к ответственности могут привлечь в случаях, когда человек употребил товар и покинул магазин, не оплатив его, пишет ТАСС.

«Нарушение же этого правила может означать мелкое хищение - статья 7.27 КоАП. Однако на практике есть случаи, когда лицо пыталось именно вынести товар либо употребить его, не заплатив, выйдя из зала. Так как формально также необходимо установить нежелание оплатить товар», - отметил юрист.