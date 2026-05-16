В Минздраве рассказали, как дожить до 100 лет

Отслеживание уровня холестерина и глюкозы, профилактические осмотры, физическая активность и отказ от вредных привычек увеличивают шансы человека дожить до 100 лет, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Необходимо проходить профилактические осмотры, следить за уровнем артериального давления, холестерина и глюкозы. Это те показатели, которые определяют раннее сосудистое старение. Если человек понимает, что его здоровье в его руках, то у него есть все шансы дожить до 100 лет», - сказала Ткачева.

Она добавила, что самый доказанный и эффективный метод продления жизни - смена образа жизни. Так, отказ от вредных привычек, физическая, когнитивная и социальная активность, правильное питание помогут продлить годы жизни, пишет РИА Новости.

По словам Ткачевой, многие люди думают, что ключевую роль в продолжительности жизни играет генетика, однако это не так. Зачастую в семье долгожителей есть люди, которые могут умереть в молодом возрасте. И, наоборот, несмотря на неблагоприятную генетику, человек может дожить до возраста долгожителя.

