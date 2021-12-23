Общество

Районы Псковской области получат по миллиону рублей на новогодние украшения

Районы Псковской области получит по 1 млн рублей на украшение населенных пунктов к Новому году. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В преддверии праздников принял решение помочь нашим муниципалитетам в украшении населенных пунктов. <...> Закупки и монтаж будут проведены максимально оперативно. Поставил условие – украшения должны впоследствии остаться и радовать жителей в течение всего года. Красиво должно быть всегда», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Он также добавил, что на наиболее заселенные муниципалитеты денег выделят больше. Так Псковский и Великолукский районы уже получили по 10 млн рублей, а Островский - 2 млн рублей.