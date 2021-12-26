Общество

Двое безработных псковичей фиктивно прописали в своих домах иностранцев

Двое жителей Пскова подозреваются в фиктивной регистрации групп из Таджикистана и Узбекистана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, нигде не работающий пскович 1996 года рождения незаконно прописал в доме по улице Стахановской восемь граждан Таджикистана. А другой безработный житель Пскова 1975 года рождения в доме на улице Яна Фабрициуса произвел фиктивную постановку на миграционный учет шести граждан Узбекистана. Обстоятельства произошедшего выясняются, сказали в ведомстве.

В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.