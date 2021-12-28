Общество

Причины миграции псковской молодежи из региона выявляют аналитики

Представители научного центра Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» города Санкт-Петербурга провели исследование с целью определить основные причины миграции молодых кадров из Псковской области. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила представитель центра молодежных исследований вуза Евгения Кузинер.

Ключевой профиль центра - это изучение молодежи различных регионов России. В Пскове аналитики выполняли плановую задачу в рамках проекта «Выбор жизненных стратегий талантливой молодежью и ее роль в повышении конкурентоспособности российских регионов как ответ на глобальные вызовы "утечки мозгов"», который в начале 2021 года поддержал Российский научный фонд.

«Поскольку мы социологи, то и работа наша социологическая, это качественные и количественные исследования (не путать с телефонными опросами). Если конкретнее, то мы разработали крутую анкету для 500+ псковских студентов и провели 50+ интервью с самой разной молодежью города и экспертами. Все это можно назвать попыткой понять, кто, почему, зачем мигрирует из региона в регион, какие факторы влияют на переезд и предпочтение остаться», - пояснила Евгения Кузинер.

Социологи проводили «полевую» работу в Пскове на протяжении месяца, теперь им предстоит проанализировать собранную информацию, чтобы выявить закономерности, они будут использованы для написания отчета и статей. После обработанную статистику представят всем заинтересованным в Псковской области.

«Важно понимать, что миграция, в частности молодежный отток из маленьких городов, неизбежен и не является трагедией ни для регионов, ни уж точно для молодых людей. Нам были очень интересны истории, в том числе тех, кто выбрал для релокации, в данном случае, Псков и отталкиваться от их нарративов удобства и комфорта как рабочих так и жизненных, бытовых условий. Ведь, возможно, не все видят те плюсы, которые видны постороннему взгляду», - отметила Евгения Кузинер.

Она также добавила, что некоторые опрошенные молодые россияне видят плюсы в возможности добраться до работы или в центр города из пригорода за 15 минут, при этом для других этот фактор является минусом из-за отсутствия времени на прочтение книги по дороге на работу.

«Для кого-то тесные социальные связи, знание всех и каждого в городе является ресурсом, для другого обременением, так что все относительно, и наша задача не столько эту относительность описать, сколько изучить разные жизненные стратегии, повседневные конструкты, которые склоняют чашу весов в сторону остаться или уехать. И тут их множество, называя лишь несколько: влияние родителей, финансовый аспект, культурные преимущества и ограничения, вопросы экологии, окружающей, городской среды, образовательные треки, профессиональная реализация и куча еще других», - отметила Евгения Кузинер.