Общество

Нелегальных трудовых мигрантов будут выдворять из России

Нелегальных трудовых мигрантов с 1 января 2022 года начнут выдворять из России, а не только штрафовать. Соответствующие временные меры, введенные президентом РФ, истекли 31 декабря 2021 года.

«С 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд», - цитирует РИА Новости сайт «МВД Медиа».

Работодателей-нарушителей при этом будут штрафовать до 800 тысяч рублей за каждого нелегального трудового мигранта. МВД РФ рекомендовало иностранцам, не имеющим документов для работы в России, заблаговременно обратиться в органы внутренних дел.

При этом для граждан ряда государств были исключения: граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины могли обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Россию. А граждане государств-членов Евразийского экономического союза могли заключить трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели их приезда в Россию.