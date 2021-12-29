Общество

За сутки в Псковской области выявили 75 случаев заражения COVID-19

75 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии в регионе зафиксировали 72 012 фактов заражения инфекцией. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.

На данный момент в Псковской области провели 721 762 исследования на коронавирус, 1 196 из них – за прошедшие сутки. Выздоровели от COVID-19 в регионе 68 486 пациентов, за сутки от болезни избавились 34 человека. Умершими из-за коронавируса в Псковской области признаны 1 299 человек (+5).

Статистика по муниципалитетам:

Псков – 23818

Великие Луки – 11505

Бежаницкий район – 765

Великолукский район – 1904

Гдовский район – 1160

Дедовичский район – 1714

Дновский район – 570

Красногородский район – 700

Куньинский район – 651

Локнянский район – 569

Невельский район – 2924

Новоржевский район – 857

Новосокольнический район – 1987

Опочецкий район – 2309

Островский район – 3165

Палкинский район – 691

Печорский район – 1591

Плюсский район – 1135

Порховский район – 2320

Псковский район – 5997

Пустошкинский район – 762

Пушкиногорский район – 866

Пыталовский район – 799

Себежский район – 1667

Стругокрасненский район – 1074

Усвятский район – 466

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.