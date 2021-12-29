За сутки в Псковской области выявили 75 случаев заражения COVID-19

75 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии в регионе зафиксировали 72 012 фактов заражения инфекцией. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.
На данный момент в Псковской области провели 721 762 исследования на коронавирус, 1 196 из них – за прошедшие сутки. Выздоровели от COVID-19 в регионе 68 486 пациентов, за сутки от болезни избавились 34 человека. Умершими из-за коронавируса в Псковской области признаны 1 299 человек (+5).
Статистика по муниципалитетам:
Псков – 23818
Великие Луки – 11505
Бежаницкий район – 765
Великолукский район – 1904
Гдовский район – 1160
Дедовичский район – 1714
Дновский район – 570
Красногородский район – 700
Куньинский район – 651
Локнянский район – 569
Невельский район – 2924
Новоржевский район – 857
Новосокольнический район – 1987
Опочецкий район – 2309
Островский район – 3165
Палкинский район – 691
Печорский район – 1591
Плюсский район – 1135
Порховский район – 2320
Псковский район – 5997
Пустошкинский район – 762
Пушкиногорский район – 866
Пыталовский район – 799
Себежский район – 1667
Стругокрасненский район – 1074
Усвятский район – 466
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.