Общество

Жители Северо-Запада назвали самые заметные события 2021 года

Жители Северо-Запада назвали события 2021 года, которые запомнились им больше всего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Большинство опрошенных (59%) признали, что в им сильнее всего запомнилось введение QR-кодов. Причем для женщин это стало более заметным событием, чем для мужчин (63% против 53%). Наиболее часто этот вариант выбирали бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).

На втором месте – массовая стрельба в школе в Казани, трагедия стала наиболее запоминающимся событием 2021 года для каждого третьего жителя СЗФО (30%). При этом похожий случай с расстрелом в Перми также вспомнили 27% петербуржцев и 18% жителей других регионов СЗФО.

Третье место среди запомнившихся событий года у жителей СЗФО занимают локдауны в июне и ноябре – это запомнила четверть опрошенных. Интересно, что для жителей Петербурга локдауны не стали столь значительным явлением (15%). Наоборот, для петербуржцев на третье место по значимости вышли лесные пожары в ряде российских регионов (29% опрошенных), отметили в пресс-службе hh.ru.

На четвертом месте оказалась у жителей СЗФО перепись населения: про нее помнят 18% опрошенных. А вот для петербуржцев это стало не таким значимым событием (9%), как приход к власти в Афганистане движения «Талибан»*, которое запрещено в России, про это вспомнили порядка 20% респондентов из Петербурга. Жители СЗФО также указывали и другие варианты ответов, среди наиболее часто упоминаемых были: смерть близкого из-за ковида, митинги, повышение цен и отпуск.

*террористическая организация, запрещенная в России