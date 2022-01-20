Общество

Дарья Донцова прокомментировала видео митрополита Тихона с котом

Русская писательница, сценаристка, радио- и телеведущая, автор большого числа книг в жанре «иронический детектив» Дарья Донцова прокомментировала видео в инстаграм-аккаунте кота митрополита Псковского и Порховского Тихона, сравнив святейшего с его котом.

Видео: _vladyka_the_cat_

В социальной сети опубликовали видео, на котором митрополит принимает в гостях воспитанников детского дома «Павлин». На встрече с ребятами присутствовал и питомец Тихона - кот Владыка.

«Оба владыки полны любви. Каков хозяин, таков и кот», - отметила Дарья Донцова.