Дарья Донцова прокомментировала видео митрополита Тихона с котом

Русская писательница, сценаристка, радио- и телеведущая, автор большого числа книг в жанре «иронический детектив» Дарья Донцова прокомментировала видео в инстаграм-аккаунте кота митрополита Псковского и Порховского Тихона, сравнив святейшего с его котом.
Видео: _vladyka_the_cat_
В социальной сети опубликовали видео, на котором митрополит принимает в гостях воспитанников детского дома «Павлин». На встрече с ребятами присутствовал и питомец Тихона - кот Владыка.
«Оба владыки полны любви. Каков хозяин, таков и кот», - отметила Дарья Донцова.