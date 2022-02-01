Общество

Более 230 тысяч рублей задолжал отец несовершеннолетней дочери

238 тысяч рублей алиментных платежей отец задолжал несовершеннолетней дочери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Великолукские судебные приставы завели исполнительное производство в отношении мужчины, который не платил алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка и скрывался от сотрудников УФССП.

Местонахождение мужчины удалось установить. После этого его доставили в отдел судебных приставов для составления протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

В суде отец признал свою вину в совершении административного правонарушения. Он пояснил, что алименты не платил, так как официально не был трудоустроен. Суд признал должника виновным и подверг административному наказанию в виде 100 часов обязательных работ.