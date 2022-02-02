Общество

Псковичам рассказали, когда можно подать заявление о заключении брака 23.03.2023

Заявление о регистрации брака на 23.03.2023 можно будет подать не ранее 23.03.2022. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете юстиции.

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«В соответствии с пунктом 2 статьи 27 федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", заключение брака и государственная регистрация заключения брака производятся по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи совместного заявления о заключении брака в орган записи актов гражданского состояния», - отметили в комитете.

В органе исполнительной власти добавили, что услуга по регистрации брака в торжественной обстановке является бесплатной и предоставляется по желанию граждан, вступающих в брак.

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Напомним, по состоянию на 26 января в органы ЗАГС Псковской области подано 36 заявлений о регистрации брака в дату-палиндром - 22.02.2022.