Общество

Денис Иванов рассказал о ежемесячных тратах на Псков из семейного бюджета

Депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15, руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов рассказал, что ежемесячно тратит деньги из семейного бюджета на свой округ и город Псков. Об этом он сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Я из личного бюджета ежемесячно трачу деньги на округ и на город Псков, для этого я и стал депутатом. А мог бы остаться бизнесменом, который обогащает себя и свою семью», - сказал гость студии. Он добавил, что всегда отдает родному городу, так как родился и вырос в Пскове.

«Могу взять за руку человека, провести и показать, где в городе используются материалы кровельного завода, изготовленные нами самостоятельно. Если ты депутат, ты обязан тратить деньги из семейного бюджета. Моральное удовлетворение от этого тоже иногда приходит», - поделился Денис Иванов и подчеркнул, что ему нравятся изменения на Запсковье.