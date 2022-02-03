Общество

Власти Псковской области предложат разработать федеральную программу по борьбе с борщевиком

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по борьбе с распространением на территории региона борщевика Сосновского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

В прошлом году финансирование мероприятий увеличено до десяти млн рублей. Еще два миллиона рублей по поручению губернатора направили для уничтожения сорняка на участках многодетных семей. За счет этого удалось увеличить площадь обработки практически в два раза, до более 600 га.

Сельхозпроизводители также увеличивают площадь обработки своих территорий от борщевика — показатель за прошлый год достиг 1,9 тысячи га.

«Это в целом неплохо, но эффект недостаточный. Нужно отметить, что обработка не всегда проводилась в подходящее для этого время», — отметил глава региона.

Обращаясь к участникам совещания, Михаил Ведерников подчеркнул, что для региона проблема распространения сорного растения острая. Ежегодно занимаемая им площадь увеличивается на 5-10%. При этом борщевик захватывает не только поля, но и общественные территории. Жители региона оставляют сотни обращений в соцсетях и простят применить меры.

«Их тревога понятна. Борщевик способен вызывать сильные ожоги. Нередко их получают дети», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Растение, по словам Михаила Ведерникова, наносит значительный вред природе и биоразнообразию: борщевик, согласно исследованиям, способен вытеснить с территории до 80% видов растений и животных. Оно также несет серьезный экономический ущерб, оказывая влияние на сферы сельского хозяйства, туризма.

«Нужно признать, что на настоящий момент борьба с сорняком не дает необходимого результата. Чтобы решить эту проблему, нужна системная работа, которую все уровни власти должны вести синхронно и с пониманием дела», — сказал губернатор и добавил, что к решению вопроса необходимо применять новые подходы.

По итогам докладов вице-губернатора Нинель Салагаевой и руководителей региональных управлений Россельхознадзора и Росреестра была отмечена низкая вовлеченность глав районов, а также слабая организация работы по земельному контролю в муниципалитетах.

«Прежде всего, необходимо закрепить персональную ответственность глав муниципалитетов за недопущение роста борщевика на вверенной территории», - отметил Михаил Ведерников.

В качестве дополнительных инструментов анонсировали проведение для муниципальных специалистов курсов повышения квалификации в части земельного надзора, а также семинаров по правоприменительной деятельности.

Отдельно Михаил Ведерников подчеркнул, что с Псковским областным Собранием депутатов будет проработан вопрос изменения регионального законодательства в части усиления ответственности собственников земель за разрастание на них борщевика.

«Либо земля нужна. В таком случае обычно обеспечен порядок. Либо земля пустует, и ее владельца можно мотивировать только штрафами. В Псковской области таких участков хватает. Они зарастают борщевиком и наносят серьезный ущерб добросовестным фермерам», - обратил внимание губернатор и добавил, что еще один момент, на который необходимо обратить внимание, – сроки обработки земель.

Губернатор поставил задачу в ближайшее время разработать «дорожную карту» и разыграть все конкурсы в течение двух месяцев. К этому времени комитет по транспорту и дорожному хозяйству области также должен определить места обработки обочин дорог от сорного растения.

«Провести мероприятия необходимо в мае», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что для удобства территории надо распределить между ответственными лицами, которые бы следили за выполнением работ.

Особое внимание губернатор обратил на то, что проводимые мероприятия должны по итогу сократить площадь произрастания борщевика, а не сдерживать его распространение. Поэтому он поручил детально проанализировать запланированные объемы обработки текущего года (более 760 га) и сопоставить с десятипроцентным ростом площади распространения борщевика. При недостаточности принимаемых мер на обработку большего количества земель будут выделены дополнительные средства.

При поддержке регионального парламента также планируется поднять на федеральном уровне вопрос о разработке целевой программы по борьбе с борщевиком.

«Мы учтем все предложения, которые будут предоставлены. У нас уже есть перечень мероприятий на ближайшее время, и его необходимо реализовать. Скоро проведем большое совещание с участием представителей муниципалитетов, чтобы сориентировать коллег», - подытожил губернатор Михаил Ведерников и призвал всех участников процесса к конструктивной работе.