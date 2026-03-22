В Роспотребнадзоре перечислили инфекции, переносчиками которых могут быть клещи

Клещевой вирусный энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка, иксодовые клещевые боррелиозы и другие инфекции могут передаваться человеку от укуса клеща, рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

«Клещевой вирусный энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка, омская геморрагическая лихорадка, иксодовые клещевые боррелиозы, туляремия, клещевые риккетсиозы, в частности североазиатский клещевые риккетсиоз (сибирский клещевой тиф), и другие риккетсиозные группы клещевой пятнистой лихорадки, гранулоцитарный анаплазмоз человека, лихорадка Ку и другие инфекции», - сообщила она РИА Новости.

Напомним, что первый в эпидсезоне случай присасывания клеща в Псковской области был зарегистрирован 15 марта.