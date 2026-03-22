 
Общество

В Роспотребнадзоре перечислили инфекции, переносчиками которых могут быть клещи

0

Клещевой вирусный энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка, иксодовые клещевые боррелиозы и другие инфекции могут передаваться человеку от укуса клеща, рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

«Клещевой вирусный энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка, омская геморрагическая лихорадка, иксодовые клещевые боррелиозы, туляремия, клещевые риккетсиозы, в частности североазиатский клещевые риккетсиоз (сибирский клещевой тиф), и другие риккетсиозные группы клещевой пятнистой лихорадки, гранулоцитарный анаплазмоз человека, лихорадка Ку и другие инфекции», - сообщила она РИА Новости. 

Напомним, что первый  в эпидсезоне случай присасывания клеща в Псковской области был зарегистрирован 15 марта.

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026