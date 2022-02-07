Общество

На улице Гвардейской в Великих Луках установили адресные таблички

Адресные таблички установили на зданиях на улице Гвардейской в Великих Луках по просьбе местных жителей. Об этом сообщил глава города Николай Козловский.

Фото: инстаграм-аккаунт Николая Козловского

Глава Великих Лук отметил, что работы провели совместно с администрацией города и управляющей организацией.

«Продолжаем совместно с администрацией города решать ваши вопросы. Второго февраля ко мне обратились жители улицы Гвардейской с просьбой установить на фасады домов этой улицы таблички с названием улицы и номерами домов. Совместно с управляющей организацией решили вопрос. Дома обрели положенные им адресные таблички. К слову, за работами тщательно следили сами жильцы. Спасибо за обратную связь!» - написал Николай Козловский в своем инстаграм-аккаунте.