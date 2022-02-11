Общество

Профсоюзы договорились о сотрудничестве с администрацией Опочецкого района

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве подписали координационный совет профорганизаций и администрация Опочецкого района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

От профсоюзной стороны подписантом соглашения стала председатель координационно совета Опочецкого района Маргарита Сазонченкова (профсоюз работников культуры). Перед подписанием документа представители профсоюзов обсудили с главой района Юрием Ильиным ход коллективно-договорной кампании, вопросы и темы муниципальной трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.

«В Опочецком районе достаточно высокий уровень социального партнерства, в администрации района создана и функционирует первичная профсоюзная организация, запущена переговорная кампания, и уже на следующей неделе будет заключен коллективный договор. Также положительно отмечаю работу в сфере ЖКХ и строительства, федеральное отраслевое соглашение исполнено, заработная плата проиндексирована», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в ходе встречи.

В завершении по поручению Центрального комитета профсоюза государственных учреждений и общественного обслуживания за активную работу и большой вклад в развитие профсоюзного движения почетной грамотой наградили председателя районной организации профсоюза Жанну Антипову.