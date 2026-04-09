Андрей Турчак выразил соболезнования в связи с кончиной псковского артиста Виктора Яковлева

Глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Заслуженного артиста России, Заслуженного деятеля искусств Псковской области Виктора Яковлева в связи с его кончиной выразил председатель Попечительского совета Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Андрей Турчак.

«Это невосполнимая утрата для всего театрального и культурного сообщества, для ценителей и почитателей сценического мастерства Виктора Николаевича. Псковскому театру драмы он отдал без малого полвека. Талант с большой буквы. Автор пьес, поэтических и просветительских программ. Неоднократный номинант Национальной театральной премии «Золотая Маска». Обладатель множества наград, главной из которых была искренняя любовь зрителей. Светлая память о Викторе Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах», - отметил Андрей Турчак.

Заслуженный артист России, Заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев скончался 9 апреля.