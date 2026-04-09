Каждый второй пскович поддержал идею сделать выходной на День космонавтики — опрос

Каждый второй респондент хотел бы, чтобы 12 апреля, День космонавтики, был государственным праздником и выходным днем. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса в честь 65-летия полета Юрия Гагарина, в котором приняли участие представители экономически активного населения. Опрос проводился с 1 по 6 апреля.

Каждый второй пскович (53%) считает, что День космонавтики должен стать государственным праздником и нерабочим днем. Противников заметно меньше — 26%.

Женщины голосуют за дополнительный выходной чаще мужчин. Молодежь — чаще тех, кто старше: среди респондентов до 35 лет — 63%, тогда как среди опрошенных старше 45 лет — 42%.

58% горожан со средним профессиональным образованием также одобряют идею сделать 12 апреля праздничным днем, а среди обладателей высшего образования сторонников 48%.

Приверженцы идеи главным аргументом называют необходимость подчеркнуть исторические достижения страны в освоении космоса и апеллируют к чувству национальной гордости: «Этот праздник символизирует высокие технические достижения страны, гениальных инженеров и самоотверженных храбрецов»; «Это наша гордость». Противники же считают, что лишний выходной обернется прямыми экономическими потерями: «Меньше рабочих дней — значит, меньше зарплата».