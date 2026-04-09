Мамопапы вывезут всё

Несмотря на демографическую политику государства и пропаганду семейных ценностей, разводов у нас все еще больше, чем свадеб. И практически за каждым таким сухим статистическим «разведен» и «разведена» есть дети. Дети, которые как бонус брачной жизни, «отходят» мамам. Выскажу свое мнение: и это правильно, потому что мало кто из пап сможет такой груз ответственности вывезти. Многие сдаются сразу же, по принципу «так принято», «ребенку так лучше», другие пытаются рвать на себе рубашку и «дежурят с детьми», деля выходные.

Чаще всего можно встретить три типа псковских разведенных пап с «прицепами».

Первый самый популярный: папы выходного дня. Пожалуй, самый ответственный тип пап. Они участвуют в жизни детей, проводят с ними выходные дни и отпуска. Причем готовы взять отпуск на неделю, если нужно посидеть или провести время с приболевшим ребенком. Следят за жизнью своих сыночков и дочек, радуются их успехам в учебе, достижениям в спорте, а также знают поименно друзей деток. У этих пап есть шанс на долгие годы сохранить с дочками и сыночками крепкую связь, и иногда эмоционально выходные даже перекрывают всю неделю, что они не видятся со своими чадами.

Второй тип пап. Папа-праздник. Такой папа, несмотря на жизнерадостное описание, видит ребенка только по праздникам, да и то, когда они совпадают с его графиком. Остальное время: по закону алименты или «условная» подкидка денег на карточку «на ребенка». И, если в случае с «выходным» папой дети рады, что есть такая возможность сменить обстановку, пообщаться, то в случае с «папой-праздником» это ощущается ими как «лимитированная доза любви по надобности». То есть праздничная дата обязывает, а в обычные дни у таких мужчин в соцсетях даже не указано, что есть дети. А зачем указывать, если детей видишь пару раз в год. С таким графиком жизни через пару лет уже и сам забываешь, что у тебя в паспорте в графе «Дети» когда-то кого-то там записали.

Третий тип пап - забывшие о том, что у них вообще есть дети. У меня у самой был такой папа. Увидела я его в свой 31 год. Первый раз за всю осознанную жизнь. Спросила, как так, почему не было столько лет интересно, как ребенок. Он ответил, что вот так. Во взгляде ни тени намека на переживания. Просто так было удобно.

А встретились по забавному поводу: папа хотел подать на алименты, чтобы взыскать с меня средства на свое содержание. Я сказала, что это его законное право. А сама тогда была в отпуске по уходу за ребенком, с щедрым пособием в размере 50 рублей.

Я вспомнила. Алименты он мне платил, когда я была маленькая. Не регулярно, но приходившей суммы за месяц хватало на шоколадку «Баунти», которую я резала на кухне ножом на троих: себе, маме и бабушке. И вот пришло мое время отдавать долги. Но суда по алиментам на содержание папы не случилось. Он умер спустя полгода после того, как озвучил свой план. Надо ли говорить, что и мне не стыдно, что меня не было на похоронах отца, которые я же и оплатила. У него не было желания общаться со мной, когда я была маленькой, у меня не было желания провожать его в последний путь.

И мой пример не единственный. Знаю одного папашу, который даже ни разу в жизни не видел своего сына, но, как тот ушел на СВО, активно пользуется льготой как папа участника спецоперации на налог на машину. И даже с гордостью делится этим фактом со своими знакомыми.

Мужчинам стоит помнить, что дети все видят. И то, что вы видите их только по праздникам, тоже. Встречаться по праздникам - это гораздо удобнее, чем каждый день вытирать сопли и готовить завтрак с температурой 39. Вы были в такой роли тоже, знаете, как это сложно, поэтому после развода несетесь от этой адской ответственности на всей скорости.

Развод в нашей стране означает для женщин и мужчин разное. Для мужчины 40+ - это дверь в светлое будущее, а для женщин - груз ответственности за будущее детей.

Выйдя из загса, мужчина «свободен», а женщина «с прицепом». И прицеп этот не тянет. Он придает вес. Он становится тем самым мощным фундаментом, на котором строится уникальная особенность нового поколения женщин, которым приходится становиться «мамопапами». И ведь справляются же! И карьеру строят, и детей с утра в школу, в обед на секции, вечером в гости успевают отвезти. И делят с детками радости и горести, а время неумолимо бежит вперед.

Год за годом «мамопапы» успевают все больше. А дети уже не нуждаются в «вытирателях соплей» и «приготовителях завтраков». И однажды заскучавший на другом конце провода папа услышит первый звоночек: «Пап, я занят(а), давай в другой раз!». А другого раза может и не быть. Им нужны друзья, наставники, те люди, которые знают, что они любят на завтрак, как хотят отметить свой очередной День рождения и о чем мечтают. И, дорогие папы по паспорту, давайте без обид, если вы не были рядом в их детстве, когда они нуждались в вас больше всего, почему они должны нуждаться в вас, когда станут подростками или взрослыми?

Дверь в их мир будет закрыта, или, по крайней мере, приоткрыта лишь для формальных встреч. Все, как вы и хотели в самом начале. Но в реальности может ощущаться значительно больнее, особенно, когда вы станете старше, а потом и старее…

Быть отцом - это не статус в паспорте. В паспорте - это лишь запись, сделанная паспортисткой авансом.

Пока мамопапы «вывозят» обязанности двоих, или когда есть «новый папа», который уже занял ваше место, пройдет много лет, и тот самый стакан воды вам в старости будут подавать чужие дети, если будут…

Анна Удовенко

Фото: ГигаЧат