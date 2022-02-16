Общество

Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за сильного ветра

В Псковской области сильный ветер, дождь и снег. Как сообщается в телеграм-канале филиала компании «Россети Северо-Запад», энергетики в регионе работают в режиме повышенной готовности.

110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

«Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. Это идеальные условия для образования льда на проводах», - отметили специалисты.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера пятницы.

В компании обратили внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и ЛЭП. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей»: 8-800-220-0-220.