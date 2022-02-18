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«Хайпожоры»: Первый день рождения, ледяной плен и проблемы, которые решают соцсети. ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 11 февраля. Сегодня в центре внимания ведущих Сергея Васильева и Ксении Журавковой были следующие темы: Первый день рождения - «Хайпожоры» год в эфире

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