Псковский губернатор призвал усилить контроль за соблюдением антиковидных мер

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 25 февраля, призвал усилить в регионе контроль за соблюдением антиковидных ограничений.
Он добавил, что в области необходимо разработать дополнительный комплекс контрольных мер, и мониторить их соблюдение от двух раз в неделю.
«Если в качестве аргумента хотите сказать, что ведется разъяснительная работа, то мы уже обсуждали, что разъяснять нечего, об ограничительных мерах давно говорится из каждого утюга», - заметил губернатор.