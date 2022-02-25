Общество

Псковский губернатор призвал усилить контроль за соблюдением антиковидных мер

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 25 февраля, призвал усилить в регионе контроль за соблюдением антиковидных ограничений.



«Хочу обратить внимание на качество контрольных мероприятий. Я сам смотрел, что 20-30% людей в автобусах находятся без масок, я уже не говорю, насколько правильно у остальных они надеты. Я не верю, что в 169 автобусах только один человек был без маски», - прокомментировал губернатор заслушанный на оперштабе доклад о контрольных мероприятиях.



Он добавил, что в области необходимо разработать дополнительный комплекс контрольных мер, и мониторить их соблюдение от двух раз в неделю.



«Если в качестве аргумента хотите сказать, что ведется разъяснительная работа, то мы уже обсуждали, что разъяснять нечего, об ограничительных мерах давно говорится из каждого утюга», - заметил губернатор.