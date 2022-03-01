Общество

Псковское УФАС оштрафовало медкомпанию за назойливую рекламу УЗИ

ООО «Мед Арт» заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей за распространение рекламы своих услуг по телефону без согласия абонентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

В 2021 году в УФАС обратился мужчина, он пожаловался на рекламный звонок от медицинского центра города Москвы, который приглашал бесплатно сделать УЗИ нижних конечностей, сосудов шеи, обследование суставов и получить консультацию профильного врача. Заявитель утверждал, что согласия на получение рекламы от данной компании он не давал, а по закону рекламные звонки и смс-сообщения могут рассылаться только после получения согласия абонента на рассылку, пояснили в ведомстве.

В компании ООО «Мед Арт», которой принадлежал номер телефона, пояснили, что, вероятно, звонок носил ошибочный характер. Но антимонопольщикам удалось выяснить, что «по ошибке» компания звонила и другим абонентам, при этом с очень обширной географией - от Москвы до Татарстана. Об этом свидетельствуют постановления о предупреждениях и штрафах, вынесенные в адрес медцентра другими региональными управлениями ФАС России.

Учитывая факт, что компания ООО «Мед Арт» неоднократно нарушала закон о рекламе и не приняла никаких мер по его соблюдению даже после получения постановлений об административных правонарушениях, псковское УФАС России приняло решение назначить максимальный штраф, возможный по данной статье, в размере 500 тысяч рублей.