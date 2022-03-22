Общество

Восемь миллионов рублей направили на обновление учебного оборудования в Великих Луках

Новое оборудование получит Центр специального образования №3 в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото: пресс-служба администрация Псковской области

Федеральную поддержку учреждение получило по итогам конкурсного отбора. Центр оказался в числе 129 общеобразовательных организаций из 60 регионов страны. Проект поддерживает учреждения, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

На обновление оборудования направлено около 8 млн рублей, отметили в учреждении.

Обновление инфраструктуры затронет не только центр, но и его филиал в деревне Шахниха Новосокольнического района. Современным оборудованием оснастят мастерские для работы по направлениям «Швейное дело», «Столярное дело», «Поварское дело».

Современным оборудованием оснастят кабинеты для коррекционной работы с обучающимися. В настоящее время проводят закупочные процедуры.

Напомним, что в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» с 2020 года в Псковской области новое оборудование получили три учреждения специального образования: