Общество

Жители СЗФО рассказали, на каких условиях готовы занять рабочие места мигрантов

Как жители СЗФО относятся к трудовым мигрантам, приносят ли они пользу экономике и при каких условиях готовы занять их рабочие места, которые пустуют вот уже второй год, выяснили эксперты сервиса по поиску работы hh.ru.

Инфографика: hh.ru

Опрос показал, что 57% жителей регионов СЗФО считают, что в их городах трудовых мигрантов много и могло бы быть поменьше. Как правило, такие ответы давали работники ресторанно-гностичного бизнеса, медицины и транспорта. Еще каждый четвертый горожанин (25%) считает, что число трудовых мигрантов находится на нормальном уровне.

Примечательно, что 7% опрошенных заявили, что трудовых мигрантов не хватает и могло бы быть больше. Чаще всего такого мнения придерживаются работники из сферы ритейла, маркетинга, юристы и ИТ-специалисты.

По мнению 32% опрошенных в СЗФО, пандемия не сильно сказалась на количестве трудовых мигрантов в городах Северо-Запада, и они считают, что их число осталось прежним. 16% респондентов все-таки заметили уменьшение численности мигрантов, а 30%, наоборот, полагают, что их стало больше.

В ходе опроса респондентов также попросили ответить на вопрос, по каким причинам в их регионе используется труд мигрантов. Более половины (54%) выбрали основным вариантом то, что мигранты берут за работу меньше, чем местные жители. На втором месте по популярности ответ - мигранты, соглашаются на условия, которые не устроят местных жителей (проживание, питание и т. д.). На третьем месте - мигрантов нанимать выгоднее, поскольку им сложнее защитить свои права.

Пандемия все-таки повлияла на видение рынка труда среди части жителей СЗФО, что подтверждают и ответы на вопрос, на какие рабочие места наиболее целесообразно принимать мигрантов. Так, больше трети опрошенных (35%) считают, что трудовых мигрантов нужно принимать на любые рабочие места, где есть дефицит кадров. 29% уверены, что прием нужно вести только на рабочие места, не требующие квалификации.

В рамках опроса люди также смогли выразить свое мнение, приносят ли трудовые мигранты пользу региону и экономике. Так, почти треть (28%) опрошенных считают, что данная категория работников полезна для регионов СЗФО. Чаще всего так отвечали представители топ-менеджмента, розничной торговли, науки и образования, а также области искусства, Еще 20% думают, что польза и вред могут быть принесены экономике в равных частях. А вот 14% респондентов пока видят только вред от трудовой миграции. Так отвечали работники транспортной сферы, строители, производственники и медицинские специалисты.

Интересно, что жители СЗФО (за исключением жителей Ленобласти), в отличие от других россиян, не так сильно верят то, что трудовые мигранты занимают рабочие места, на которые могли бы претендовать местные жители: согласны с этой мыслью 48% опрошенных, не разделяют такую позицию 38%. Больше всего в такую идею верят москвичи, а также жители Свердловской и Ленинградской областей – более половины опрошенных в каждом регионе.

Кроме того, респондентам было предложено порассуждать, готовы ли они занять рабочие места уехавших трудовых мигрантов. Выяснилось, что 41% готовы – это самый высокий показатель по стране. Чаще о таком желании сообщали респонденты, имеющие рабочие специальности (61%), представителей ресторанно-гостиничного бизнеса (53%), транспортники (51%), производственники (50%). Еще 8% опрошенных считают, что пусть лучше на эти места вновь вернутся мигранты, а 25% опрошенных не готовы пойти на такой шаг.

Между тем занять пустующие трудовые места жители СЗФО готовы не просто так, а при выполнении со стороны работодателей определенных условий. Так, для большинства (66%) работа должна соответствовать их профессии\специальности, еще 62% ожидают, что будут улучшены рабочие места (организовано питание, охрана труда, выдача спецодежды, «белая» зарплата, индексация и т. п.). Для 27% критическим моментом стало повышение зарплаты минимум до рыночного уровня. Еще 24% могут перейти на освободившиеся места, если работодатели организуют для будущих сотрудников и их родственников ДМС.