Общество

Невельчанина заставили снести забор у береговой полосы озера

Невельская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований водного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, местный житель незаконно построил забор у береговой полосы озера Бурново, чем нарушил требования статьи 6 Водного кодекса РФ. Кроме того, он ограничил свободный доступ к водному объекту.

Учитывая изложенное, прокурор обратился в суд с иском, чтобы обязать мужчину снести забор. Суд согласился с этой позицией и удовлетворил иск. Решение вступило в законную силу, его реальное исполнение находится на контроле в межрайонной прокуратуре.