Житель Плюсского округа после исправительных работ решил платить алименты

Житель Плюсского округа задолжал ребенку более 538 тысяч рублей и после исправительных работ планирует их выплачивать, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

«В Плюсском муниципальном округе судебные приставы вразумили отца-должника, который накопил огромную задолженность по алиментам. Мужчине пришлось не только выйти на общественные работы, но и кардинально пересмотреть свое отношение к родительским обязанностям», - отметили в УФССП.

Исполнительное производство о взыскании алиментов с местного жителя поступило на исполнение в отделение судебных приставов Стругокрасненского и Плюсского районов. Несмотря на то, что общий долг мужчины перед своим ребенком превысил 538 тысяч рублей, он долгое время игнорировал требования сотрудника ведомства и не предпринимал никаких попыток погасить задолженность.

За систематическую неуплату средств на содержание несовершеннолетнего должника привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Мировой судья вынес решение назначить мужчине наказание в виде 30 часов обязательных работ, которые он отработал на благоустройстве территории.