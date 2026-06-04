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Житель Плюсского округа после исправительных работ решил платить алименты

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Житель Плюсского округа задолжал ребенку более 538 тысяч рублей и после исправительных работ планирует их выплачивать, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону. 

«В Плюсском муниципальном округе судебные приставы вразумили отца-должника, который накопил огромную задолженность по алиментам. Мужчине пришлось не только выйти на общественные работы, но и кардинально пересмотреть свое отношение к родительским обязанностям», - отметили в УФССП.

Исполнительное производство о взыскании алиментов с местного жителя поступило на исполнение в отделение судебных приставов Стругокрасненского и Плюсского районов. Несмотря на то, что общий долг мужчины перед своим ребенком превысил 538 тысяч рублей, он долгое время игнорировал требования сотрудника ведомства и не предпринимал никаких попыток погасить задолженность.

За систематическую неуплату средств на содержание несовершеннолетнего должника привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Мировой судья вынес решение назначить мужчине наказание в виде 30 часов обязательных работ, которые он отработал на благоустройстве территории.

«Физический труд пошел должнику на пользу. Сразу после отработки обязательных часов мужчина лично пришел на прием в отделение судебных приставов. Целью его визита стало уточнение актуальной суммы задолженности, чтобы наконец-то начать ее добровольное погашение и исправить свою ошибку», - добавили приставы.
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