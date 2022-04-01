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Общество

Михаил Ведерников: Двойные стандарты стали правилом для европейских политиков

02.04.2022 00:14|ПсковКомментариев: 0

Главной отличительной чертой современности становятся двойные стандарты. О них много говорили и в предыдущие годы, но сейчас они стали абсолютным правилом для всех европейских политиков. Такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», выложенном в Telegram-канале политика.

В качестве примера такого подхода глава региона привел реакцию западных политиков на решение России продавать газ недружественным странам за рубли. «Вот что вызывает искренний смех: некоторые европейские политики начали возмущаться, что переход на рубль противоречит каким-то пунктам заключенных договоров. Интересное заявление на фоне воровства недвижимости и ареста счетов россиян во всех странах Евросоюза», – заявил глава Псковской области.

Михаил Ведерников отметил, что тысячи сделок были отменены и сорваны по инициативе европейских партнеров, в том числе и со многими псковскими предприятиями.

Он рассказал, что без причин были разорваны важнейшие контракты на поставку сырья и оборудования. По определению губернатора, это действительно большая проблема. Для ее решения ежедневно ведется работа в прямом контакте с бизнесом при поддержке федерального правительства. 

«Поэтому действительно смешно слышать, как теперь те же страны взывают к доскональному соблюдению контрактов с нашей стороны. Просто какое-то королевство кривых зеркал. Запредельная наглость и цинизм. Сразу вспоминается поговорка про глаза и божью росу», – сказал псковский губернатор.

«Все знают, что нацизм – это плохо. Но если ветераны СС проводят свои мероприятия в Прибалтике – то уже вполне терпимо», – продолжил Михаил Ведерников и напомнил: считается, что границы всех государств Европы неприкосновенны.

«Сколько об этом говорят в последние годы! Но если кто-то выдвигает претензии по поводу Печорского или Пыталовского района, то вопрос сразу становится дискуссионным. Тут уже можно и подумать», – раскритиковал позицию Запада глава региона. 

«Еще один устой – каждый человек имеет святое право на самоопределение. Но если ты русский в Европе – тебя могут лишить права учиться на родном языке и попросту не дать гражданство за неправильную национальность», – сказал губернатор Псковской области.

Он также заявил, что украинские политики многие годы открыто говорили о том, что готовятся к войне с Россией. В качестве примера было приведено интервью с одним из соратников президента Украины Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем. Заявления прозвучали еще в 2019 году. «Он спокойно говорит о грядущей войне с нами. По его словам, это цена Украины за вступление в НАТО. Это реальная цитата», – рассказал Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что Украина готовилась к войне, стремилась к ней, считала её своей приоритетной задачей. «Арестович и сейчас видная фигура украинской пропаганды. Не так давно он с упоением рассказывал, что россияне, то есть мы с вами, – это не в полной мере люди. Нас якобы лечить нужно. Разумеется, никто на Западе во всем перечисленном не увидел ни подготовки к войне, ни открытого нацизма», – добавил Михаил Ведерников.

Когда надо, на Западе умеют смотреть сквозь пальцы, заявил губернатор. По его словам, западные страны «не видели поздравлений ветеранов Украинской повстанческой армии, которых чествовал Ющенко, не видели шествий с нацистскими флагами, не видели сожженных людей в Одессе.

«И нужно признать, что никогда не увидят. А у нас, что примечательно, некоторые люди предвидели угрозу с самого начала», – напомнил Михаил Ведерников и продемонстрировал отрывок из интервью с бывшим мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком в 1991 году. «Больше 30 лет назад он заявил об опасности симбиоза консервативной партийной номенклатуры и крайних националистов, который сформировался сразу после развала Советского Союза. И более того, он говорил о непомерных военных амбициях Украины и грядущих претензиях на ядерное оружие. Как показало время, это был удивительно прозорливый человек. К слову, по его собственным словам, он сам был наполовину украинец», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, он рассказал, что на этой неделе появился целый ряд чудовищных свидетельств того, как украинские нацисты издеваются над российскими пленными и глумятся над павшими. Губернатор отметил, что Запад на это промолчал.

«Зеленскому ни один якобы «независимый» журналист не задал ни одного вопроса на эту тему. Командование ВСУ попыталось опровергнуть. Упомянутый Арестович сказал, что будет разбирательство. В ООН лишь со второй попытки сказали о необходимости расследования», – рассказал Михаил Ведерников и заключил: горький опыт и практика всех прошедших лет говорят о том, что верить этим словам нельзя. «Никто, кроме нас, никогда не поймает, не осудит и не накажет нацистских преступников. Ни тех, кто пытал наших военнослужащих. Ни тех, кто жёг людей в Одессе. Ни тех, по чьей вине в Донецке существует Аллея ангелов с именами погибших детишек. Ни тех, кто взращивал нацизм на территории нашей близкой и, без сомнения, братской страны. Сделают это только наша армия и наши правоохранительные органы по прямому приказу нашего президента. Альтернатив нет», – заявил Михаил Ведерников.

Он также призвал жителей региона принять участие в сборе гуманитарной помощи для беженцев и поблагодарил всех, кто уже не остался в стороне. «Справедливость восторжествует, и победа обязательно будет за нами. А пока каждый из нас может внести в неё свой посильный вклад. Мы русские. С нами – правда. И мы вместе. А значит, победа будет за нами. Мы обязательно справимся со всеми трудностями и станем еще сильнее», – заключил губернатор Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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