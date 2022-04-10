Общество

Сомнолог дал советы россиянам по восстановлению режима сна после выходных

Сомнолог Павел Кудинов дал россиянам рекомендации по восстановлению режима сна после выходных или каникул. Он посоветовал просыпаться в одно и то же время.

Врач рассказал, что существуют две самые частые причины, из-за которых наблюдаются нарушения со сном. Первая, по словам специалиста, связана с тревожными и депрессивными расстройствами. Вторая причина – социальный джетлаг. Как объясняет сомнолог, джетлаг появляется, когда человек сбивает свой режим осознанно, например, когда решает подольше отдохнуть и попозже лечь спать в пятницу или выходные, хотя привык всю неделю вставать в одно и то же нормированное время, сообщает Лента.ру.

Кудинов не советует восстанавливать режим с помощью лекарств. Он объясняет это тем, что препараты не решают главную проблему, а лишь маскируют ее. В случае, когда бессонница наблюдается из-за психический расстройств специалист советует обратиться к психотерапевту. Помимо этого, человек может привыкнуть к препаратам.

«Если мы назначаем снотворные препараты и пациент пытается справиться с бессонницей с их помощью, мы не решаем изначальную проблему, которая привела к нарушениям сна», – отметил сомнолог. Он добавил, что на формирование правильного режима нужно как минимум две недели, а в идеале – 21 день.

По мнению специалиста, поможет восстановить режим сна дисциплина. «Восстановление режима сна – это создание режима сна. Как минимум, нам нужно обязать себя просыпаться в одно и то же время. Это самый простой и действенный способ», – заключил он.