Воспитатели и учитель из Опочецкого округа получили знаки отличия Минпросвещения

На концерте «Голоса народов России» в Опочке глава округа Юрий Ильин поздравил жителей с Днём народного единства. Он вручил знаки отличия Министерства просвещения РФ воспитателю детского сада «Теремок» Марине Морозовой, воспитателю детского сада «Улыбка» Алле Зеленковой и учителю химии школы № 4 Светлане Загацкой. Об этом Юрий Ильин пишет в «Макс».

Фото: Юрий Ильин / «Макс»

Также на концерте два юных опочанина получили паспорта — Владислав Алексеев и Дмитрий Степанов.

За многолетний добросовестный труд в отрасли сельского хозяйства и в связи с юбилейным днём рождения почётной грамотой администрации округа награждён председатель СПК «Исса» Виктор Карпенко.

«От всей души благодарю творческие коллективы и солистов за прекрасное выступление и за то, что подарили всем нам праздничное настроение!» - поблагодарил Юрий Ильин.