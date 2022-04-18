Общество

В Псковском районе переименуют названную в честь нациста улицу

Улицу Германа Гмайнера в деревне Борисовичи Псковского района переименуют в улицу Героя Советского Союза Ильи Коровина. Такое решение сегодня, 19 апреля, приняла комиссия. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь.

«Ошибка была в том, что эту улицу называли в честь основателя деревни-SOS Германа Гмайнера. Он ушел воевать в 1940 году на стороне фашистской Германии, и ушел не по призыву, а ушел добровольно. Воевал на территории современной России, на территории Херсона (город в Украине — ред.). Соответственно, несправедливо, что в честь нациста, пусть он и основал деревни-SOS, названа улица, которая располагается с такими замечательными улицами как улица Рокоссовского, улица Байкова (названных в честь людей, которые, действительно, заслуживают того, чтобы их именами называли улицы). Поэтому сегодня ее переименовали в улицу имени Героя Советского Союза Ильи Коровина», - пояснил Владимир Кузь.

Илья Коровин родился в Ивановской области, но с Псковской области его связывает совершенный им подвиг. 17 марта 1944 года отделение сержанта Ильи Коровина в составе полка штурмовало вражеские позиции у деревни Жидилов Бор (ныне Ершовская волость). Фланговый огонь вражеского пулемета остановил продвижение. Ловко используя складки местности, Коровин подполз к самому дзоту и открыл огонь из автомата по амбразуре. Когда кончились патроны, а пулемет не замолчал, отважный боец закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Ценою жизни он содействовал выполнению боевой задачи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Илье Коровину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.