Общество

Около 30 заявок подано на соискание региональной премии в области культуры и искусства

На соискание премий региональной администрации за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия подано 27 заявок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Среди заявителей дома творчества, музыкальные школы, районные центры культуры, библиотеки, СМИ и различные творческие объединения. Они представляют книги, конкурсы, скульптуры, фестивали, фильмы и другие творческие проекты.

В настоящее время они находятся на рассмотрении специальной комиссии. В ее составе — наиболее видные, авторитетные деятели в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры, сохранения объектов культурного наследия и независимые эксперты.

Напомним, премии администрации Псковской области присуждаются за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения.