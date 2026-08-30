Опубликовано расписание выездов ФАПов Порховской МБ на сентябрь

Расписание выездов мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на сентябрь сообщила Порховская межрайонная больница в своем канале в мессенджере Мах.
Изображение: Порховская межрайонная больница / Мах
Порховская межрайонная больница:
- 15 сентября – деревня Логовино;
- 17 сентября – деревни Гора, Шмойлово и Шемякино;
- 22 сентября – деревня Нестрино;
- 23 сентября – деревня Бельское Устье;
- 24 сентября – деревня Деменино;
- 30 сентября – деревня Бельское Устье.
Филиал «Дновский»:
- 3 сентября – деревни Белошкино и Скново;
- 8 сентября – деревня Панкратово;
- 10 сентября – деревня Скугры;
- 15 сентября – деревня Михайлов Погост;
- 17 сентября – деревня Новодети;
- 22 сентября – деревня Заклинье;
- 24 сентября – деревня Хотовань.
Филиал «Дедовичский»:
- 7 сентября – деревни Бабкино, Сухарево и Погостище
- 17 сентября – деревня Красные Горки;
- 16 сентября – деревни Гордок, Дубровочки;
- 18 сентября – деревни Новая деревня и Крючково;
- 23 сентября – деревни Гнилицы, Устье, Лука, Байковои и Рассошня.
Филиал «Бежаницкий»:
- 23 сентября – село Кудеверь;
- 24 сентября – деревня Гора;
- 25 сентября – деревня Цевло;
- 29 сентября – деревня Лющик.
Филиал «Локнянский»:
- 1 сентября – деревни Утехино и Малышево;
- 8 сентября – деревня Самолуково;
- 15 сентября – деревни Перелучье, Красный Холм и Максимиха;
- 22 сентября – деревня Загорье;
- 29 сентября – деревня Барсуки.