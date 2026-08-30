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Опубликовано расписание выездов ФАПов Порховской МБ на сентябрь

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Расписание выездов мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на сентябрь сообщила Порховская межрайонная больница в своем канале в мессенджере Мах.

Изображение: Порховская межрайонная больница / Мах

Порховская межрайонная больница: 

  • 15 сентября – деревня Логовино;
  • 17 сентября – деревни Гора, Шмойлово и Шемякино;
  • 22 сентября – деревня Нестрино;
  • 23 сентября – деревня Бельское Устье;
  • 24 сентября – деревня Деменино;
  • 30 сентября – деревня Бельское Устье.

Филиал «Дновский»:

  • 3 сентября – деревни Белошкино и Скново;
  • 8 сентября – деревня Панкратово;
  • 10 сентября – деревня Скугры;
  • 15 сентября – деревня Михайлов Погост;
  • 17 сентября – деревня Новодети;
  • 22 сентября – деревня Заклинье;
  • 24 сентября – деревня Хотовань.

Филиал «Дедовичский»:

  • 7 сентября – деревни Бабкино, Сухарево и Погостище
  • 17 сентября – деревня Красные Горки;
  • 16 сентября – деревни Гордок, Дубровочки;
  • 18 сентября – деревни Новая деревня и Крючково;
  • 23 сентября – деревни Гнилицы, Устье, Лука, Байковои и Рассошня.

Филиал «Бежаницкий»:

  • 23 сентября – село Кудеверь;
  • 24 сентября – деревня Гора;
  • 25 сентября – деревня Цевло;
  • 29 сентября – деревня Лющик.

Филиал «Локнянский»:

  • 1 сентября – деревни Утехино и Малышево;
  • 8 сентября – деревня Самолуково;
  • 15 сентября – деревни Перелучье, Красный Холм и Максимиха;
  • 22 сентября – деревня Загорье;
  • 29 сентября – деревня Барсуки.
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